Internautas cobram respeito a Jade Picon após matéria especular atração entre a sister e Arthur

Após uma matéria especular interesse amoroso de Jade Picon em Arthur Aguiar, internautas que acompanham o BBB 22 levantaram a hashtag "Jade Merece Respeito" no Twitter na tarde desta quinta-feira (3).

O assunto se tornou um dos mais falados da rede social, com os apoiadores da empresária de 20 anos compartilhando a indignação pela falta de respeito no texto de uma colunista publicado em um veículo de comunicação.

A matéria sugeria que a influenciadora digital perseguia o ator por ter um interesse a mais nele. Porém, apesar de serem considerados rivais no jogo, nunca houve nenhuma interação mais romântica entre os dois.

Pelo contrário, ambos já declararam, em diversos momentos do reality, que indicariam o outro ao paredão caso ganhassem a liderança. Arthur, inclusive, já foi duas vezes para a berlinda por conta de Jade.

Além disso, a empresária ainda mantém relação com o atleta olímpico Paulo André, enquanto Arthur Aguiar é casado com a ex-BBB Maíra Cardi.

CONFIRA REAÇÕES

Nas redes socais, a web não deixou a coluna passar despercebida e, no twitter, criticaram o veículo de comunicação pelo texto publicado.

Dentre as reclamações, apontaram a presença do machismo no texto, ressaltando que apesar da rivalidade entre Jade e Arthur, os jogadores mantém uma dinâmica saudável e respeitosa. Veja algumas reações:

Amigos do PA que estão defendendo a Jade: contem comigo pra tudo!!



JADE MERECE RESPEITO — Cassiane Santos🌪🏁🌊 (@cassidossantos) March 3, 2022

Não vão nos calar. Chega de sermos assediadas. Chega de ser sermos sexualizadas.



JESSI MERECE RESPEITO

JADE MERECE RESPEITO — lore (@lorenagolucci) March 3, 2022

Acreditamos que o intuito do programa seja para entreter o público e criar a rivalidade dentro do jogo. Mas repudiamos qualquer comentário machista, misógino e preconceituoso. Não acreditem na soberba de que não tomaremos conta de tais comentários.



JADE MERECE RESPEITO — Central Jade Picon 🌪 (@CJadePicon) March 3, 2022

TELEGRAM

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn