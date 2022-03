Eliezer "cerca" Jessi na piscina e leva bronca da produção do BBB 22; internautas apontam assédio

A festa do líder Paulo André rendeu polêmicas no Big Brother Brasil 22. Na madrugada desta quinta-feira (3), a produção liberou a piscina para os brothers pela primeira vez durante uma festa, mas a diversão acabou gerando até advertência da produção.

Dentro da piscina, Eliezer exagerou em uma 'brincadeira' com Jessilane, quando insistiu em encurralar a professora na borda. Visivelmente incomodada, Jessi pediu para Eliezer se afastar, mas ele não parou e foi até preciso pedir ajuda para a amiga Lina.

Público aponta assédio

Logo após, a produção mandou um aviso de intervenção ao brother. Os internautas, atentos ao programa 24 horas por dia, apontaram como assédio a atitude de Eliezer.

Assista ao vídeo

Momentos após o episódio, Eliezer ficou preocupado com a bronca da produção, mas foi acalmado pela própria Jessilane. Parte do público comentou sobre a atitude do brother nas redes sociais.

"Eliezer é um porco em todos os sentidos. O ato dele ontem com a Jessi foi nojento e foi assédio sim. NÃO é NÃO!", comentou uma internauta. "A galera vai mesmo defender o Eliezer nesse rolê e jogar tudo pra jessi? Gente, vocês estão doentes, NÃO SEMPRE SERÁ NÃO, ficou nítido que ela ficou desconfortável no momento!", argumentou outro usuário do Twitter.