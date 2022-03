O que é Lollipop no BBB 22? Entenda a divisão dos grupos da casa

Desde o início do Big Brother Brasil 22, a divisão do quarto entre os brothers chamou atenção do público. Enquanto os que optaram por dormir no quarto Lollipop criaram laços e alianças fortes, os que se aconchegaram no quarto Grunge debatem entre si por uma estratégia em comum.

No entanto, para aqueles que não assistem ao reality com tanta frequência algumas dúvidas podem surgir. Afinal de contas, o que é Lollipop no BBB 22?

A cada nova edição do programa na Rede Globo, a casa do confinamento possui dois quartos. Os nomes, nesse sentido, são escolhidos de acordo com a decoração deles e, assim que entram na residência, os participantes precisam escolher onde vão se estabelecer.

O que é o Lollipop?

Este ano, a decoração da casa optou por diversas inspirações, sejam dos anos 80 ou 90. Os dois quartos, inclsuive, são opostos na decoração.

O quarto Lollipop possui cores vibrantes e tonalidades rosa, com detalhes florais e delicados. Dessa forma, lembrando um doce, levou o nome de pirulito em inglês.

Por lá, desde o início do programa, se juntaram Laís, Bárbara, Jade, Brunna, Maria, Eliezer, Vyni, Eslovênia e, logo após a Casa de Vidro, Larissa.

Recentemente, os integrantes do quarto em questão entraram em embate direto com o quarto Grunge e, como seguem em número superior, conseguiram montar estratégias nas últimas semanas para permanecer no jogo.

Problema com o público

Entretanto, nem só de alianças internas se vive em um BBB. Nesse, por exemplo, o quarto com mais chances de montar paredões dentro da casa é o mais mal visto pelos telespectadores fora do confinamento.

Bárbara, Brunna e Larissa só tiveram uma chance de ir ao paredão e já foram eliminadas de cara, com algumas das maiores porcentagens do programa.