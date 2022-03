Eliezer chora em dura conversa com Vyni sobre a relação dos dois

Os amigos Eliezer e Vyni tiveram uma conversa bastante franca na madrugada desta quinta-feira (3) sobre o relacionamento deles no BBB 22. Eles ficaram a sós na piscina durante a festa do líder Paulo André e relembraram a trajetória juntos no programa.

"Será que a gente fez história aqui? Como uma dupla?", questionou o cearense. Os dois começaram a lembrar momentos ocorridos dentro do reality.

"Eu lembro de quando contei coisas da minha vida que nem todo mundo sabia, e tinha alguém do meu lado para chorar comigo". Neste momento, o designer se emocionou. Vinicius continuou: "Alguém, agora, que eu estou vendo, e tudo bem, está focado no jogo. Amizade e tudo foi construída, agora, da porta para fora", falou.

"Não é bem assim. Tu entendeu errado. Tu não entendeu absolutamente nada", respondeu Eli.

Após ouvir Vinícius dizer que sairá do BBB sem arrependimentos e relembrar momentos com o brother, Eliezer se afastou por um instante.

Em seguida, Vyni reagiu: "Ei, vem cá, para de ficar fugindo". Eles se abraçaram, e o empresário fluminense chorou: "Obrigado, tá?". "Pelo que?", questionou o cearense. "Por estar aqui", concluiu Eliezer.