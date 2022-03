Paulo André dedica música em homenagem a Laís na Festa do Líder no BBB 22

Com tema Vila Olímpica, a Festa do Líder Paulo André teve decoração marcada por referências esportivas no BBB 22. Após fazer uma dupla com Arthur Aguiar, os brothers encantaram os outros participantes tocando músicas acústicas na noite de quarta-feira (2).

Dentre as músicas cantadas teve "Te Esperando", de Luan Santana; João de Barro, da Maria Gadú; e até mesmo "Cedo ou Tarde", do NX Zero.

Esta última canção foi dedicada à Laís, por Paulo André. O atleta lembrou que a sister perdeu o pai pouco antes de entrar no programa e compartilhou entender a dor da perda.

PA e Arthur cantando QUE SORTE A NOSSA foi pra arrebentar com tudo. #bbb22 pic.twitter.com/esDsl1pKcg — Eduardo✨🏁 (@newssbbb) March 3, 2022

COMEMORAÇÕES

Quando a madrugada virou para a quinta-feira (3), o palco da cantoria fechou e os participantes parabenizaram Arthur Aguiar, aniversariante do dia. Gustavo, Pedro Scooby e PA chegaram a levantar o brother em meio à comemoração.

A decoração da festa contou com imagens de pistas de corridas, estádios, além de ter troféus espalhados na mesa. T