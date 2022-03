No almoço do líder, Scooby questiona Arthur Aguiar sobre Maíra Cardi com alimentação do brother

O líder Paulo André convidou Arthur Aguiar, Laís e Pedro Scooby para o almoço do líder no BBB 22. Durante a refeição, os brothers comentaram sobre familiares fora da casa e Pedro Scooby indagou Arthur Aguiar sobre a reação de Maíra Cardi com a alimentação do participante.

"Minha filha come tudo, qualquer coisa, não tem nada que ela não goste, não existe", diz Arthur. "A Maíra deve pirar contigo, né?", questiona Scooby. "A Maíra? Já acostumou, pô, cinco anos. Às vezes, ela consegue me burlar. Ela faz um bagulho diferente com outra parada, eu como e ela fala: "ah, você comeu"."

Desde o começo da edição, Maíra, que se autointitula empresária do emagrecimento, demonstra nas redes sociais reações de descontentamento com a má alimentação do marido.

Na mesma conversa, Arthur também disse que só a esposa consegue fazer bem as comidas "diferentes". "Eu sou apaixonado em pizza. Ela vai, faz uma parada diferente e maravilhoso. Mas ela tem que fazer, tem que ter tempo para fazer. Não adianta, ela passa receita para a moça que trabalha lá e não consegue fazer. Ela explica, faz na frente, mas não consegue. Só ela sabe fazer. E ela faz no olho", acrescentou.