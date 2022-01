Maíra Cardi "se irrita" ao ver Arthur Aguiar comendo pão no BBB 22

Maíra Cardi não gostou nadinha de ver o marido, o ator Arthur Aguiar, comendo pão no BBB 22. Em seus stories do Instagram, a coach fitness chegou a brincar, dizendo que o cantor destruiu todo o trabalho feito por ela.

"Amor, você não podia ter comido pão! Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho! Nove quilos se foram à toa, 30 dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, à mostra pro Brasil inteiro ver, e você me comeu pão? Não faça isso!", disse no vídeo.

Legenda: Maíra ficou sabendo que o marido estava comendo pão por uma amiga Foto: Reprodução Instagram

Cardi ficou sabendo que o marido estava comendo pão por uma amiga, que enviou a foto da cena para ela em um aplicativo de mensagens. Na conversa, a amiga diz: "Enquanto as pessoas acham que você tem medo que ele coma gente, seu único medo é que ele coma pão".

Ainda nos stories, a ex-BBB brinca que somente uma melhor amiga conhece de fato a sua alma.

"Muitas pessoas me perguntam 'Maíra, qual a sua preocupação no BBB? Você fica assistindo 24 horas para ver o quê?' Somente as minhas melhores amigas sabem a minha aflição verdadeira", diz ela, exibindo em seguida a foto em que Arthur aparece comendo pão.