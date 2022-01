BBB 22: Maria chama Paulo André de "palmiteiro"; saiba o que significa o termo

Em pelo menos duas ocasiões na madrugada deste domingo (23), Maria chamou o velocista Paulo André de "palmiteiro" no BBB 22. Aparentemente, a sister não ficou contente em perceber que alguns brothers apoiam o possível relacionamento do atleta com a influencer Jade Picon.

Nas redes sociais, internautas lembram que Maria e Paulo já teriam flertado fora da casa, segundo ela. Contudo, ele tem se aproximado de Jade nos últimos dias.

O atleta não gostou do "apelido" dado pela atriz e, visivelmente contrariado, chegou a sair de um quarto ao ouví-lo pela segunda vez.

Na primeira ocasião, Maria disse "Eu senti que o Paulo André é palmiteiro" numa roda de conversa onde estavam ele, Jade, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Luciano, durante a primeira festa da casa.

O que é "palmiteiro"?

O termo utilizado por Maria é uma gíria que se refere a pessoas negras que preferem manter relações românticas com pessoas brancas.

"Palmitar", "palmitagem", "palmiteiro" ou "palmiteira" são expressões informais que se relacionam à planta palmito, fazendo alusão à cor da pele branca.

Reação das redes

A utilização do termo dividiu opiniões no Twitter. Parte dos espectadores definiu a situação como "desnecessária" e "militância errada", alegando que o atleta pode ficar com quem bem entender.

Outros defenderam Maria. "E tá errada?", "E mentiu?", questionaram usuárias. Alguns também pensam que a gíria foi apenas uma brincadeira da atriz.