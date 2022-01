Veja quais jogadores do BBB 22 podem estar na mira para o primeiro paredão da temporada

A largada do Big Brother Brasil (BBB) 22 foi dada na última segunda-feira (17), dando início ao contato dos brothers dentro da casa e à realização das provas de liderança, imunidade e de anjo. Apesar de alguns participantes seguirem mais privados em relação ao voto, já é possível apontar alguns jogadores que estão na mira para o primeiro paredão da temporada.

A formação acontecerá neste domingo (23), com indicação do líder e contragolpe do indicado. Além disso, cada integrante da casa terá que deixar dois votos entre os 15 participantes não imunizados. Isso porque cinco estão com imunidade garantida, entre eles Bárbara e Laís, do grupo “Pipoca”; Arthur e Douglas, do “Camarote”, e Rodrigo, que ganhou o anjo autoimune.

Considerando as conversas e os desentendimentos, assim como o resultado dos queridômetro da quinta (20) e sexta-feira (21) desta semana, confira quais participantes devem ser alvo de voto.

GRUPO "CAMAROTE"

Dentro do grupo "Camarote" os principais nomes são:

Paulo André;

Pedro Scooby;

Naiara Azevedo.

Desde o início, o atleta Paulo André esteve próximo de Pedro Scooby e Douglas Silva. O trio tem passado bastante tempo junto dentro da casa e, na última quinta-feira (20), receberam, cada um, uma carinha de vômito de Maria.

Também na quinta, Douglas Silva deu vômito aos dois colegas, Paulo André e Pedro Scooby, apesar da proximidade no confinamento. No mesmo dia, Pedro somou mais dois emojis de planta de Maria e Jessi.

Além disso, na sexta-feira (21), recebeu a cara de vômito de Maria, um emoji de planta de Jessi e uma bomba de Eliezer.

Já no caso da Naiara, pode ser alvo de Rodrigo que, em diversos momentos do programa, conversou sobre a participante. Ele, inclusive, lhe deu o monstro ao se tornar anjo. Eliezer também chegou a declarar que o voto será na cantora porque ela foi a única sister que não lhe parabenizou pelo seu anivérsário.

GRUPO "PIPOCA"

No grupo "Pipoca", os alvos são múltiplos:

Natália;

Lucas;

Luciano;

Jessilane;

Vinícius.

Natália tem sido o alvo de Bárbara, após as duas começarem a ter alguns desentendimentos dentro da casa. No queridômetro, Bárbara chegou a receber uma bomba da colega.

Já Luciano e Lucas, que fizeram dupla durante a primeira prova do programa, têm realizado um jogo mais distantes dos colegas. Com isso, podem ser alvo de voto. Laís e Bárbara, ambas vencedoras da imunidade no grupo "Pipoca", chegaram a comentar durante a prova que talvez votariam neles, se fosse preciso.

Na mesma madrugada em que a dupla de aliados competia pela imunidade, Rodrigo, Eliezer, Eslovênia e Jessi conversaram que, dos participantes do grupo, estavam mais distantes de Luciano e Lucas.

Além deles dois, Jessilane e Vinícius têm apresentado tensão entre si. Na quinta-feira (20), Jessi deu uma bomba para Vyni, que, por sua vez, deu uma banana para Jessi na sexta-feira (21).

ALVO IMUNIZADO

Dentre os alvos que estão imunizados, mas podem correr risco de voto no futuro estão:

Bárbara;

Rodrigo;

Douglas.

Nesta semana, Bárbara teve alguns desentendimentos com Natália, que lhe deu bomba tanto na quinta, quanto na sexta. A modelo também recebeu um emoji de vômito de Lucas no queridômetro no dia 20.

Douglas Silva também recebeu um emoji de vômito, de Maria, o que demonstra que há um desagrado por parte da participante. Rodrigo, por fim, tem gerado alguns desentendimentos dentro da casa e, após estar constantemente falando sobre voto e o jogo, alguns colegas têm indicado desconforto.