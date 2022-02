Maíra Cardi fala novamente sobre peso de Arthur Aguiar no BBB 22 e lamenta perda de 'tanquinho'

Maíra Cardi lamentou, no Instagram, a "perda do tanquinho" do marido Arthur Aguiar, que está confinado no BBB 22. A ex-BBB e influenciadora vem causando polêmica por reclamar da alimentação do ator.

"Meu tanque está indo embora! Quero saber onde lavarei minhas calcinhas???", brincou Maíra no stories nesta sexta-feira (4).

A fala mais polêmica recentemente veio quando ela criticou o fato de Arthur estar comendo pão. Cardi é conhecida por fazer dietas excessivas e também incentivar outras pessoas. No Instagram, ela se define como "empresária de emagrecimento".

Nas redes sociais, ela é duramente criticada pelo posicionamento sobre a alimentação do marido. Internautas também fazem memes com a situação de Arthur, que está com mais "liberdade" no confinamento.