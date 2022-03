Tiago Abravanel é retirado de vinheta do BBB 22 e marido de ator revela chateação

Quem assistiu à edição do Big Brother Brasil (BBB) 22 de terça-feira (2) percebeu a ausência de Tiago Abravanel da vinheta do programa. Ele apertou o botão de desistência do reality e deixou o confinamento no domingo (27).

Outro situação que chama atenção foi que a foto do ator também foi retirada do da página oficial do programa. Quem clicava na imagem caia em uma página com o perfil do brothers e todas as notícias relacionadas a ele no programa.

Restar saber se o apresentador será nome presente na final do programa. Anualmente, todos os participantes da edição são convidados para recepcionar os finalistas.

Marido de Tiago Abravanel reprova mudança em vinheta

Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, reprovou a alteração na vinheta do reality. "Tiraram o Tiago! Ai, Globo...", comentou Poli no Instagram.

No vídeo, Fernando Poli ainda escreveu: "Sem palavras, Globo". O marido de Tiago Abravanel ainda usou emojis de vômito para descrever os sentimentos.