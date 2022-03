Tiago Abravanel revela para quem torce no BBB 22 e fala sobre saída do reality

Um dia após apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil (BBB) 22, o ator Tiago Abravanel fez uma live e falou sobre os momentos finais dentro do reality e ainda revelou para quem torce no programa.

Durante o papo com seguidores, ele falou das motivações para sair do reality. "Sobre o dia em que me senti sozinho, e sei que o Arthur não tinha a intenção de fazer isso. Naquele momento, pensei: 'Thiago, você tem que estar com você em primeiro lugar'. E comecei, mais uma vez, a duvidar de mim".

Assista:

O ator falou ainda sobre escolha de grupos dentro do reality. "Comecei a achar: 'Será que o fato de não escolher um lado ou outro me torna uma pessoa ruim?'. E aí, entendi que isso era fazer parte do jogo. E se eu não escolhesse jogar daquela maneira, eu ia me ferrar psicologicamente. Ia perder minha saúde mental. Ia surtar mesmo".

Tiago Abravanel Ator e ex-BBB Arthur, Linn da Quebrada e Jessi. Gostaria muito que um dos três ganhassem. O Arthur e a Linn da têm mais força. A Jessi tem que dar uma acordada

O neto de Silvio Santos falou sobre coragem para encarar diferentes situações dentro do BBB 22. "Tem que ter muita coragem pra jogar esse jogo. E ainda mais, pra enfrentar a estrutura que eu me coloquei no jogo. Como é que se joga com os dois times? Eu mesmo me coloquei nessa situação. Eu fui responsável por isso. Porque eu sou assim na vida: tento acolher quem não conheço, tento até acolher quem não gosta de mim, tentando entende o porquê não gosta".

O apresentador frisou ainda não saber jogar o que o BBB 22 pediu. "Pensei: 'Você sonhou estar aqui dentro, mas infelizmente, você não sabe jogar isso aqui. Você é muito melhor como espectador de BBB do que como jogador'. E pensei de que maneira eu poderia me despedir. E eu saí da festa, arrumei minha mala, tirei todas as roupas do armário, botei tudo dentro da mala e, naquele momento, até o final da festa, cheguei em todas as pessoas pra me despedir".