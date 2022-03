Jogo da Discórdia do BBB 22 consolida rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar

Na história do Big Brother Brasil (BBB) 22, quem é cada participante dentro do programa? A partir desse questionamento, o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (28) teve início. Assim, cada brother precisava escolher um protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante.

Apesar de ser um jogo cheio de sutilezas em meio aos discursos dos brothers, a dinâmica consolidou rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar. Ambos se colocaram como protagonistas e, apontaram o outro como o antagonista do programa.

Ao fim do jogo, Tadeu Schmidt contabilizou os votos. Vyni foi colocado como o que mais recebeu a plaquinha de figurante, com quatro indicações. Laís foi a maior coadjuvante, com três indicações. Lina foi a campeã como antagonista, com quatro votações.

Por fim, como Scooby foi o único que não se colocou como protagonista, votando em Paulo André, o atleta olímpico foi o que mais recebeu indicações de protagonista. PA recebeu dois votos. Apesar disso, também registrou três votações como figurante.

Debate entre Jade e Arthur

No início de seu discurso, Jade reforçou seu papel como protagonista. "Achei essa dinâmica muito interessante, prorque é algo que eu faço na minha cabeça. Vim aqui para realmente me jogar, me doar. Eu já fiz xixi nas calças, já começa por aqui. Fui líder, fui monstro. Estou muito entregue".

Jade Picon Influencer "Como antagonista, vejo o Arthur, meu rival, meu adversário direto do jogo. Acredito que lá na frente a gente vai ter um efrentamento direto"

Por sua vez, Arthur começou seu discurso declarando a importância de ter coragem para estar dentro do reality. "Me jogo muito aqui no jogo. Não tenho medo de jogar, de me posicionar, não tenho medo de me comprometer e acho que eu movimento muito o jogo".

Ao escolher sua antagonista, foi direto na justificativa: "Jade se colocou nessa posição. Acho uma jogadora excepcional e concordo quando ela diz que a gente vai ter essa disputa, se eu voltar do paredão, mais na frente do jogo", concluiu.

Confira votações

Saiba quem cada um escolheu durante o Jogo da Discórdia desta terça-feira (28).

Gustavo

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Eliezer

Eliezer Coadjuvante: Laís

Laís Figurante: Jessi

Eslovênia

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: DG

DG Coadjuvante: Lucas

Lucas Figurante: Paulo André

Vyni

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Gustavo

Gustavo Coadjuvante: Eliezer

Eliezer Figurante: DG

Douglas Silva (DG)

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Coadjuvante: Pedro Scooby

Pedro Scooby Figurante: Vyni

Larissa

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Coadjuvante: Laís

Laís Figurante: Paulo André

Laís

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: Arthur

Arthur Coadjuvante: Jade

Jade Figurante: Vyni

Paulo André

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Coadjuvante: Pedro Scooby

Pedro Scooby Figurante: Vyni

Linn da Quebrada

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: DG

DG Coadjuvante: Jessi

Jessi Figurante: Paulo André

Pedro Scooby

Protagonista: Paulo André

Paulo André Antagonista: Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Coadjuvante: DG

DG Figurante: Larissa

Jade Picon

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: Arthur

Arthur Coadjuvante: Laís

Laís Figurante: Lucas

Arthur

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Jade

Jade Coadjuvante: Lucas

Lucas Figurante: Larissa

Lucas

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Jade

Jade Coadjuvante: Eslô

Eslô Figurante: Larissa

Nat

Protagonista: Ela mesma

Ela mesma Antagonista: Eslovênia

Eslovênia Coadjuvante: Jessi

Jessi Figurante: Vyni

Eliezer

Protagonista: Ele mesmo

Ele mesmo Antagonista: Gustavo

Gustavo Coadjuvante: Vyni

Vyni Figurante: Jessi

Jessi