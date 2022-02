Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Larissa como eliminada no 6º paredão

A influencer digital Larissa Tomásia deve ser a sexta eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 77,7% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (28).

A emparedada está disputando a berlinda ao lado de Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que tiveram respectivamente 6,1% e 16,2% na mesma enquete. Lembrando que esse é o resultado parcial e não interferem nos resultados oficiais do programa.

Ao todo, foram 19.832 votos, sendo 15.409 deles direcionados para Larissa. A cantora Linn da Quebrada recebeu 3.215 votos, enquanto o ator Arthur Aguiar tem 1.208 votos.

No paredão

Os três acabaram no paredão após definição na noite deste domingo (28), na votação ao vivo com indicação do líder da semana no reality, além do voto dos brothers em dupla. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (1º).

O anjo Douglas Silva concedeu a imunidade a Gustavo, que entrou na edição por meio da Casa de Vidro junto com Larissa. Já o líder Paulo André resolveu indicar Linn da Quebrada. Ao revelar o voto, o corredor explicou que decidiu indicá-la por conta das relações do jogo. "Ela é uma adversária direta aqui dentro do jogo", disse o atleta.

Arthur e Lucas foram os primeiros eliminados da prova do Líder na última quinta-feira (24), por isso já estavam no paredão. Lucas ganhou a prova bate e volta e se salvou, mais uma vez, da votação do público.

Com a dinâmica diferente, mais uma vez, s brothers foram divididos em duplas, as mesmas da prova do líder, e em consenso escolheram um alvo para o paredão. No fim, um empate com os nomes de Douglas e Larissa levou a decisão para a responsabilidade Paulo André. Como amigo de DG, ele resolveu optar pelo nome de Larissa.