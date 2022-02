Linn da Quebrada comenta voto em dupla com Eslovênia no BBB 22: 'foi tão firme que me balançou'

A cantora Linn da Quebrada, uma das emparedadas da semana no BBB 22, comentou com as aliadas Jessilane e Natália sobre o momento do voto no confessionário na noite de domingo (27). Votando em dupla com Eslovênia, a artista comentou da incerteza diante do posicionamento forte da colega com quem realizou a última prova do Líder.

"Quando chegou lá para votar, a Eslô foi firme. 'Não, nelas não tem como votar'. Foi tão firme que me balançou. Ela já chegou falando 'ai, acho que um voto comum nosso é o DG'. Eu falei que estava pensando na Larissa e na Laís e ela 'não, nelas eu não vou votar'", relatou Lina.

No momento da votação, ela e a pernambucana deviam escolher em conjunto um nome para a berlinda, mas a situação não foi tão fácil, já que elas não jogam juntas no confinamento.

"Eu percebi o quanto eu titubeio quando alguém vem muito firme assim para colocar uma ideia", argumentou Lina. Em contrapartida, Jessilane se disse mais assertiva em relação a voto, argumentando que sabe dizer não quando preciso.

Lina, porém, acredita que não estava preparada para a situação. "Eu senti que ela chegou meio assim 'vai ser essa pessoa'. Ela já estava mais preparada para isso, para essa situação", pontuou sobre Eslovênia.

Paredão triplo

Na terça-feira (1), Linn, Arthur e Larissa disputam a preferência do público no 6º paredão do BBB 22.

Lina, como também é chamada a cantora, acabou na berlinda após indicação do Líder Paulo André, enquanto Arthur foi por ser o primeiro eliminado na prova de quinta (24) e Larissa foi a mais votada pela casa.