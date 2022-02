Restaurante da família de Vyni, no Crato, dobrou o faturamento após o BBB 22, diz pai do brother

Ao se inscrever no BBB, o participante Vyni tinha como meta mudar a própria vida e da família. Cícero Sousa, pai de Vyni, conta que a realidade já mudou e as vendas do restaurante, no Crato, dobraram o faturamento desde que o filho entrou no reality. As informações são do portal Extra.

"Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto de Vinicius, onde ele grava os vídeos dele", disse.

O prato mais famoso é o que dá nome ao restaurante, o pirão de costela, e custa R$ 30. O pai de Vyni ainda comenta que não entende a cobrança dos internautas nas redes e que sente orgulho da participação do filho no programa.

"Se é planta, o povo reclama. Se faz coisa demais, reclama também. Então acho mesmo que ele tem que ser ele mesmo e que o maior tempo que puder no programa. Estou orgulhoso", comentou Cícero.