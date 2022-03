Larissa é a sexta eliminada do BBB 22, com 88,59% dos votos

Larissa Tomásia entrou na casa do Big Brother Brasil (BBB) 22 com a promessa de movimentar o jogo. Apesar de ter compartilhado informações após sair da Casa de Vidro, ainda deixou muito a desejar para os brothers dentro do confinamento e para o público. Assim, a sister foi eliminada no sexto paredão, com 88,59% dos votos.

O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça-feira (1), pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt. Larissa disputou o paredão ao lado dos colegas de confinamento Linn da Quebrada e Arthur Aguiar, que terminaram a berlinda com, respectivamente, 5,51% e 5,9% dos votos.

Durante o discurso, Tadeu falou sobre a expectativa do público pela chegada de Larissa. "Lembra de quando tudo começou? A sua entrada no programa chamou muita atenção, gerou muita expectativa, muito se falou. Houve quem fizesse previsões".

Tadeu Schmidt Apresentador "A sua entrada no programa foi marcada por muitos sentimentos, e a sua saída também. Tanto aqui fora, como aí dentro. É duro pensar que você tinha pelo menos uma semana a mais garantida, faltou apenas um voto"

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 77,6% dos votos dos leitores. Enquanto Arthur Aguiar e Linn da Quebrada apareceram na enquete com 6,5% e 15,9%, respectivamente.

COMO CHEGARAM AO PAREDÃO?

O trio Arthur, Larissa e Linna foi definido para o sexto paredão do BBB 22, na noite do último domingo (27). Com a definição do imunizado da semana, o líder Paulo André resolveu indicar Linn da Quebrada.

Os participantes fizeram a votação com dinâmica de duplas no confessionário. No fim, um empate com os nomes de Douglas e Larissa levou a decisão para a responsabilidade Paulo André. Como amigo de DG, ele resolveu optar pelo nome de Larissa.

Já Arthur havia ido ao paredão desde a Prova do Líder, quando, juntamente com Lucas, foi o primeiro eliminado da competição.