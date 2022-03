Larissa desmente informação no BBB 22 e revela para Eslovênia sobre público: 'tacaram pau em você'

Larissa, uma das emparedadas da semana no BBB 22, revelou para Eslovênia que a miss não é tão querida do público do reality show. A informação foi repassada duas semanas após a entrada da sister na Casa de Vidro, quando ela chegou a mentir afirmando que via Eslô como uma das preferidas ao prêmio.

A informação deixou a paraibana chocada, logo após o assunto sobre informações externas surgir enquanto as duas se maquiavam no quarto Lollipop. "Eu não queria te falar para não te deixar triste, mas tacaram o pau em você", pontuou.

Larissa comentou que pouco antes de entrar na casa chegou a fazer enquetes sobre a preferência do público do programa. Sendo assim, revelou que Eslô entrou como preferida, mas perdeu o carinho dos espectadores.

"No início, o pessoal estava chateado contigo", disse a sister. Eslovênia, então, questionou se seria por conta da comparação com Juliette. "Não. Eu não queria te falar para não te deixar triste, mas tacaram o pau em você. Vi uma de suas administradoras dizendo que é triste ver o pessoal falando mal de uma pessoa que você conhece. Eu não entrei em detalhes", completou.

Chateação

Em seguida, a miss recorreu a Eliezer para falar sobre as mentiras de Larissa. De cara, Eliezer opinou que o público deveria estar chateado pelas situações em que Eslovênia errou o pronome de Lina no confinamento.

"Quando rolou isso no início, eu imaginei. Que bom que eu reconheci, que eu aprendi, né? É aquele negócio. Eu não fui a única, não que isso amenize, mas o importante é aprender e é isso…", pontuou.

Segundo Eslovênia, ela teria lidado bem com a situação após o erro. "Eu tenho muito orgulho do que eu fiz depois disso! De aprender e absorver! Eu errei umas duas vezes, três no máximo. O pós-erro. Eu sou muito feliz em poder falar que errei, mas que bom que eu aprendi com ela!", alegou.

Além da situação com a paraibana, Larissa revelou aos demais colegas que deturpou muitas informações que recebeu fora da casa. "Eu mudei totalmente", reforçou em conversa no quarto.