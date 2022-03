Gloria Maria comenta sobre BBB e diz que não existe amizade quando prêmio é R$ 1,5 milhão

A jornalista Gloria Maria revelou que está assistindo o BBB22 e que não existe amizade quando o prêmio é de R$ 1,5 milhão. Gloria aproveitou para comentar a percepção que tem dos participantes, falou que aposta em Natália para ser a campeão da edição.

Essa é a segunda vez que Gloria assiste o reality, ela também acompanhou o BBB21, e disse que já é especialista no programa. "Virei especialista", contou, brincando que roubaria o lugar de Tati Machado, comentarista do reality.

Como está há 2 anos sem viajar devido à pandemia, a jornalista explicou que pôde começar a assistir o programa. Sobre quem ela acha que será o grande vencedor do BBB, a aposta foi em Natália, "Ela foi tão pressionada, massacrada, que ela também incomoda. Eu acho que as pessoas ficaram comovidas com ela".

Glória revelou ser uma espectadora que gosta de controversa, polêmica e confusão. "Tô adorando porque alguns tão criando uma 'confusãozinha', mas outros tão muito acomodados", como Pedro Scooby que na opinião da apresentadora falta atitude no surfista, "Acho que ele tinha que ir mais à luta. Se ele enfrenta mar, não vai enfrentar a galera do BBB?", comentou.

A jornalista também questionou se Jade Picon estaria interpretando um personagem, "Será que Jade não criou um personagem? As pessoas têm um fascínio por rico", opinou.

Gloria participou do programa "Encontro com Fátima Bernardes" nesta quinta-feira (03). Ela falou sobre a carreira, brincou com o fato de não revelar a idade e se emocionou com mensagem de Pedro Bial.