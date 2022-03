Luana Piovani e Patrícia Abravanel aparecem no intervalo do BBB 22 e repercutem na web

Patrícia Abravenel, tia de Tiago Abravanel, e Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, apareceram no intervalo do Big Brother Brasil 22 na última quinta-feira (3) e chamaram atenção na web. Isso porque as duas fizeram referência à participação dos dois no reality show na propaganda do banco Santander.

Patrícia, que já foi até mesmo criticada por Tiago, foi a primeira a ser mostrada. "Gente, eu preciso dividir uma coisa com vocês... Foi complicado ver um sobrinho disputando a audiência com a gente, sabe. Pô, tudo bem pensar nele, mas tem que pensar nos outros também", disse ela em parte do texto, depois citando a nova funcionalidade do banco para o Pix.

Enquanto isso, Luana brincou com o fato de ser ex de Scooby, com quem tem três filhos. Antes do começo do BBB, a atriz já havia dito que não comentaria o programa.

"Quantas vezes eu não fui compreensiva? Quantas vezes eu não fui paciente? Quantas vezes eu não abri mão da minha vida para atender você", brincou, mas na verdade citou o 'ex-banco'.

Nas redes sociais

Não demorou até que os nomes das duas fossem um dos assuntos mais comentados das redes sociais na noite de quinta-feira (3).

Entretanto, muitos criticaram a aparição de Patrícia Abravanel. Vale lembrar que, no último domingo (27), Tiago apertou o botão de desistência e deixou o programa global.

"Que close errado esse comercial com a Patricia Abravanel falando do Tiago. De mal gosto mesmo", pontuou um dos internautas.