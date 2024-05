CAPTEI: Hugo de Brito Machado Segundo lança livro sobre reforma tributária

Na quinta-feira, 16, o escritório Machado Sociedade de Advogados, localizado no bairro Papicu, abriu as portas para uma noite especial e de dupla celebração: um, o lançamento do livro do professor Hugo de Brito Machado Segundo sobre a reforma tributária, o primeiro a abordar a EC 132/2023 – “Reforma Tributária Comentada e Comparada” e, dois, os vinte anos da primeira edição de seu livro de processo tributário – “Processo Tributário”.

O evento contou com a presença de amigos, familiares, advogados, juízes, professores e estudantes, todos interessados em conhecer as novidades trazidas pelo livro do autor que faz uma análise detalhada da emenda constitucional 132, comparando o texto atual com o anterior e indicando as mudanças que serão implementadas com os novos tributos IBS e CBS. Detalhe: o livro é o primeiro lançado sobre a EC 132/2023 e, em muito pouco tempo, já saíram (e esgotaram) várias tiragens!

Além disso, a obra de processo tributário lançada há vinte anos ainda continua relevante, sendo que a edição de 2024 também foi apresentada durante o evento.

O sucesso do lançamento e a presença de tantos interessados demonstram a importância e relevância do trabalho de Hugo de Brito Machado Segundo na área do direito tributário e, sem dúvida, suas obras servem de referência no cenário jurídico nacional.

Durante o coquetel, o bom som da banda Camaleão.

Por fim, a Mais Mais...

Inevitável não perceber a presença marcante da noiva do autor, a defensora e presidente da ADEPEC, Kelviane Barros. Chega, chegando. Alta, bonita, chique, sorridente e exalando sex appeal. As lentes do LC Moreira adorammmm!

Dito isso...

Veja as fotos captadas por LC Moreira:

