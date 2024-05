Maya Massafera faz 1ª aparição pública após transição em Festival de Cannes

Maya Massafera fez a sua primeira aparição pública após ter passado por transição de gênero na noite deste sábado (18). Ela foi uma das convidadas de um evento patrocinado por uma joalheria de luxo no 77º Festival de Cinema de Cannes, na França.

Para a data especial, a influencer escolheu uma bolsa e um vestido luxuoso roxo da grife Valentino, além de joias Chopard e luvas marrom, que cobriam quase todos os dois braços.

Além de Maya, outros famosos brasileiros acompanham o festival dedicado à sétima arte, como Isabelle Drummond, Rafa Kalimann, Bruna Biancardi, Enzo Celulari e Lívia Nunes.

Transição

A apresentadora surpreendeu seus seguidores ao publicar uma parte de sua certidão do registro civil com a mudança de nome e também a do gênero para o feminino.

Depois de desaparecer das redes sociais por cinco meses, desde que havia publicado seu último vídeo no canal Hotel Mazzafera, no YouTube, ela também alterou os pronomes de tratamento em sua biografia no Instagram.

"Precisei ficar longe da internet e me tratar. Mas já vou voltar e quero contar/compartilhar tudo com vocês. Vocês que sempre estiveram comigo. Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas é distorcida ou são mentiras", desabafou ela em entrevista ao jornal O Globo, pouco antes de divulgar a transição.

'Vem mostrar a voz'

Já neste domingo (18), Maya postou novas fotos passeando pelo balneário francês usando um look todo Chanel.

Desde o último aparecimento, e depois de passar por uma cirurgia de feminilização vocal, ela não gravou vídeos falando, o que tem despertado a curiosidade dos seguidores. "Mulher, fala algo pelo amor de Deus", pediu um deles. "Vem logo mostrar a voz, dyva", escreveu outro.

O motivo do "silêncio" teria a ver com negociações para um documentário sobre os detalhes da transição, envolvendo três grandes plataformas de streaming.