O programa Fantástico desse domingo (16) exibiu uma reportagem sobre a influenciadora digital Monique Elias, que está sendo acusada de ter manipulado e desviado mais de R$ 120 milhões do ex-marido, Itamar Serpa Fernandes, fundador da Embelleze. Ele morreu em 2023, aos 82 anos.

Segundo a reportagem, Monique criou uma personagem chamada Jéssica Férrer, que trocava e-mails com Itamar, pois dizia que precisava falar verdades importantes para o empresário. A comunicação com a "amiga virtual" fez com que o empresário se afastasse dos filhos e amigos, e influenciou ele em decisões financeiras.

Veja também Negócios Imposto de Renda 2025: prazo para envio de declaração começa nesta segunda (17); saiba como fazer Negócios Três apostas do Ceará acertam cinco números da Mega-Sena e levam R$ 40 mil; veja cidades dos ganhadores

"Ela idealizou uma estratégia deliberada e prolongada de manipulação e isolamento praticado contra o Itamar", afirmou o delegado João Valentim Neto, ao programa da TV Globo.

Monique teria passado dez anos manipulando Itamar. No período final, contou com a ajuda do filho dela, João Carlos Tavares da Mata, e de Matheus Palheiras, com quem foi casada até o início de 2025.

Em junho de 2023, Itamar foi hospitalizado com sangramentos no fígado, e Monique proibiu a visita de quase todos os filho e irmãos. No período, a Polícia identificou 21 transferências financeiras no valor de mais de R$ 400 mil, retirados da conta de Itamar por João, filho de Monique, sem autorização.

No total, segundo a Polícia, Monique, Matheus e João desviaram R$ 122 milhões de Itamar por meio de transferências bancárias, compra e venda de imóveis, alteração na apólice de seguros e fraude no testamento. Os três foram indiciados pelo crime de estelionato, furto mediante fraude e associação criminosa. Eles ainda são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Pronunciamento de Monique Elias

Após a exibição da matéria, Monique, que tem três filhos com o fundador da Embelleze, fez uma publicação no Instagram e disse que não iria fechar a rede social.

“É bom deixar tudo aqui, para vocês saberem bastante que julgam as pessoas sem conhecer. Vou fazer nada. Eu nunca vi tanta mentira e falsidade junta. A Globo podia contratar os atores”, disse ela nos Stories.