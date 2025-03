Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (17/3)

Estamos num clima de revelações e profundidade emocional. A Lua ingressou em Escorpião logo cedo, trazendo à tona questões que estavam ocultas. Esse trânsito pode te levar a explorar seu submundo interno, confrontando medos, inseguranças e padrões que precisam ser transformados.



Além disso, a tensão entre a Lua e Plutão no período da manhã indica que não há mais espaço para fugir do que incomoda. Algo precisa ser encarado de frente, como um baú trancado que guarda verdades inadiáveis. Encare isso como um convite para a cura e para a libertação.



No período da tarde, o Sol encontra o Nodo Norte, um alinhamento poderoso que fala sobre destino e crescimento. Se há situações que te diminuem ou te fazem sentir aprisionada, é hora de encerrá-las. Não se deixe dominar pelo medo. A melhor forma de agir é reconhecer o que precisa ser finalizado e tomar essa decisão com consciência.

Áries

Você pode estar lidando com emoções profundas ou encerrando processos que estavam ocultos. O dia pede coragem para soltar medos e se permitir viver uma transformação. Confie na sua intuição e liberte-se do peso que não é seu.

Touro

Seus relacionamentos podem trazer revelações importantes. Quem realmente está ao seu lado? Seja seletiva com suas conexões e não se prenda a laços que já não fazem sentido. Suas amizades e parcerias devem te inspirar, não te sugar.

Gêmeos

O dia pede atenção ao equilíbrio entre trabalho e saúde. Pode ser o momento de encerrar hábitos desgastantes e repensar sua rotina. No campo profissional, um novo caminho pode se abrir, mas primeiro, algo precisa ser deixado para trás.

Câncer

A sua criatividade e sua forma de se expressar estão passando por um processo de transformação. Permita-se viver o que faz seu coração vibrar, sem medo de julgamentos. Sonhos grandes precisam de fé e coragem para serem realizados.

Leão

O dia pode trazer questões familiares à tona, pedindo que você lide com raízes profundas. Sentimentos antigos precisam ser encarados e transformados. Você está aprendendo a soltar o controle e confiar mais no fluxo da vida.

Virgem

Suas palavras têm poder e podem causar mudanças. Escolha bem o que deseja expressar, pois um diálogo pode ser decisivo. Nos relacionamentos, a verdade precisa vir à tona, e só vale seguir ao lado de quem respeita sua essência.

Libra

O dia pede um olhar mais profundo sobre o seu valor e suas finanças. Você tem dado valor ao que realmente importa? No trabalho, algo precisa ser reorganizado para que você se sinta mais plena e alinhada com seu propósito.

Escorpião

Seu brilho está em evidência, mas isso também significa que você precisa encarar sua própria sombra. Como você tem se apresentado ao mundo? É um bom momento para se reconectar com sua criança interior e resgatar o prazer de viver.

Sagitário

A intuição está mais forte, e você pode sentir vontade de se recolher para processar emoções. O passado pode bater à porta, trazendo aprendizados importantes. Respeite seu tempo e sua necessidade de se reconectar consigo mesmo.

Capricórnio

Reveja suas conexões sociais e os grupos dos quais faz parte. Você ainda sente que pertence a esses espaços? Sua forma de se comunicar também está em transformação – talvez seja hora de falar mais sobre seus sentimentos.

Aquário

Mudanças na carreira podem estar no horizonte. Você está onde realmente deseja estar? Seu valor não está atrelado apenas ao que você produz. Repense sua relação com o dinheiro e a forma como investe sua energia no que faz.

Peixes

O dia traz questionamentos sobre sua visão de mundo e sua identidade. Suas crenças ainda fazem sentido para quem você está se tornando? Não tenha medo de expandir horizontes e viver de acordo com sua verdade, sem se apegar ao passado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.