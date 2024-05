Antonio Banderas deve dançar com Fátima Bernardes em final da Dança dos Famosos; saiba data

A jornalista Fátima Bernardes, de 61 anos, aceitou dançar com o ator espanhol Antonio Banderas, de 63 anos, durante a final do quadro Dança dos Famosos, do programa Domingão do Huck. A previsão é de que a competição de coreografias da TV Globo encerre em 7 de julho.

A profissional foi uma das juradas da atração, no episódio desse domingo (19), momento em que o apresentador Luciano Huck propôs a performance com o artista internacional. Inicialmente, a ideia era que ela dançasse tango com o eterno intérprete do personagem Zorro, no entanto, Fátima pediu que o gênero fosse bolero, por considerá-lo "mais fácil".

Veja também Zoeira Quem se classificou na Dança dos Famosos neste domingo (19)? Edição não teve eliminados Zoeira Ivete Sangalo decide deixar apresentação de The Masked Singer Brasil; saiba o motivo Zoeira Tony Ramos passa por nova cirurgia para retirada de hematomas intracranianos

"Queria te convidar para vir no dia da final da Dança dos Famosos, dançar um tango com Antonio Banderas no palco do Domingão", começou o marido de Angélica. "Dançar um tango?", reagiu à comunicadora com surpresa. "Não seria digno da final?!", provocou o apresentador. "Não pode ser um bolero? [...] Um bolero é mais fácil que um tango, né?!", propôs a jornalista, que teve a sugestão acatada.

VEJA MOMENTO

Apesar de ter ficado famosa pelo trabalho no jornalismo e também ao comandar programas de entretenimento e variedades na TV Globo, Fátima possui experiência em dança, chegando a, inclusive, ser professora de balé durante a juventude, conforme informações do portal Splash, do Uol.