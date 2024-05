Quem se classificou na Dança dos Famosos neste domingo (19)? Edição não teve eliminados

Samuel de Assis, Lucy Alves, Bárbara Coelho, Juliano Floss, Enrique Diaz, Micael Borges e Lexa se apresentaram na Dança dos Famosos, no Domingão Com Huck, deste domingo (19), disputando vagas na próxima etapa.

Os competidores do Grupo 2 tiveram que dançar o ritmo caribenho calypso, que se popularizou no Brasil com a cantora Joelma.

Fátima Bernardes e Pabllo Vittar compuseram o júri técnico. Já a avaliação técnica é feita pelos coreógrafos Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

Lucy Alves, Enrique Diaz e Samuel de Assis foram os classificados da noite e avançam para a próxima fase. Eles se juntam a Tati Machado, MC Daniel e Amaury Lorenzo, classificados no último domingo.

Os outros competidores irão disputar a repescagem, ao lado de Bárbara Reis, Klara Castanho, Talitha Morete e Henri Castelli, com chance de retornar à competição.

PARTICIPANTES SE DESTACAM

Bárbara Coelho abriu a noite ao lado de Victor Avellar. A música escolhida foi 'Abandonada'. Em seguida, Juliano Floss e Dani Duran e dançaram 'Voando do Pará', que voltou a viralizar recentemente com o refrão 'Vou tomar um tacacá'.

Lexa, acompanhada de Diego Basílio, arrancaram elogios dos jurados ao som de 'Dançand Calypso'. Já Samuel de Assis e Lari Parison dançaram 'Principe Encantado'.

Lucy Alves e Fernando Perrotti impressionaram com 'Pra Me Conquistar', com direito a nota dez do jurado técnico Carlinhos de Jesus. Micael Borges e Nathalia Ramos entregaram uma coreografia para a música 'Pra te Esquecer' e tiveram a energia elogiada.

Enrique Diaz e Gabe Cardozo fecharam a noite com o hit 'Acelerou'. O ator foi elogiado pela diversão da performance.