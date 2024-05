Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (20/5)

O Sol chega no signo de Gêmeos. Prepare-se para viver dias movimentados. As informações vão circular por aí. Será um período de muitas trocas, interações, comunicação e aprendizado. Até o dia 20 de junho, aproveite a flexibilidade geminiana para experimentar novos caminhos. E falando em caminhos, o dia já começa sob uma conjunção Marte e Nodo Norte. E nos próximos dias você pode decidir o caminho que você deseja realmente seguir. Estude as possibilidades e sinta-se livre.

Áries

O Sol chegou no signo de Gêmeos e vai iluminar suas ideias e atiçar sua curiosidade. Aproveite as novas as novas oportunidades de aprendizado e comunicação. Enquanto o Sol estiver em Gêmeos, faça cursos, se movimente, se comunique e se envolva em atividades variadas. Você será super solicitado nos próximos dias.

Touro

O Sol chegou no signo de Gêmeos e vai ativar fortemente as questões financeiras na sua vida. É possível que até o dia 20/06 você tenha que reorganizar seu orçamento ou pensar em novos caminhos para aumentar sua renda.

Gêmeos

O Sol chegou no signo de Gêmeos iluminando a sua vida. Geminianos, aproveitem! Você vai sentir uma energia renovada e o otimismo vai tomar de conta. Não fique preso no que passou, aproveite essa vitalidade toda para (re)começar.

Câncer

O Sol chegou no signo de Gêmeos e até o dia 20 de junho o universo vai solicitar de você qualquer atividade que promova autoconhecimento, terapia e momentos de silêncio. Tente entrar em contato com seus medos e transmute o que lhe impede de seguir.

Leão

O Sol chegou no signo de Gêmeos e até o dia 20/06 sua vida social ficará super movimentada. Aproveite para se conectar com novas pessoas e viver os melhores dias do ano. Prepare-se para os convites e encontros.

Virgem

O Sol chegou no signo de Gêmeos e você precisa se preparar para chegar onde nunca imaginou. Até o dia 20 de junho, você já receberá um empurrãozinho nas suas metas profissionais. Arrisque, pois o ambiente está propicio para mudanças.

Libra

O Sol chegou no signo de Gêmeos e até o dia 20 aproveite para renovar a esperança e abrir novas portas. Será o início de uma época próspera, porque ao que tudo indica você terá a oportunidade de viver novas experiências.

Escorpião

O Sol chegou no signo de Gêmeos e chegou a hora de seguir o seu caminho. Busque compreender o que precisa ser alterado, curado ou reinterpretado para que você possa seguir em frente.

Sagitário

O Sol chegou no signo de Gêmeos prometendo foco nos relacionamentos. O essencial é que você reconheça que este é um momento que exige atenção ao próximo, seja no amor ou nos negócios.

Capricórnio

O Sol chegou no signo de Gêmeos trazendo um impulso extra para sua rotina de trabalho. Os próximos dias serão super movimentados. Mas não aceite qualquer proposta, tente se organizar e foque na qualidade atividades e deixe de lado a agenda cheia.

Aquário

O Sol chegou no signo de Gêmeos e vai trazer uma energia vibrante para a sua vida. Você tem tudo haver com a temporada geminiana. Nada de resistir, se entregue as novidades, pois as oportunidades vão se multiplicar.

Peixes

O Sol chegou no signo de Gêmeos e vai iluminar a sua vida doméstica e familiar. Aproveite até o dia 20/06 para cuidar do lar e equilibrar suas emoções internas. Tente silenciar algumas vozes e e deixe essa harmonia interna transbordar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.