Rapper Sean 'Diddy' Combs assume agressão à ex-namorada

O rapper Sean 'Diddy' Combs confessou que agrediu a ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, em pronunciamento em suas redes sociais neste domingo (19).

"Assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora”, disse Sean Diddy em vídeo.

O artista afirmou que suas ações foram 'indesculpáveis' e que está 'realmente arrependido'. Um vídeo publicado pela CNN na última semana mostra o rapper agredindo Cassie Ventura em 5 de março de 2016.

Na imagem é possível ver Diddy de toalha, perseguindo a cantora pelo corredor de um hotel. O rapper então a joga no chão, dá chutes e tenta arrastá-la.

Cassie entrou com uma ação judicial contra o rapper em 2023, o acusando de abuso físico e estupro. Ela afirma que as agressões por mais de uma década.

Douglas Widgor, advogado da vítima, afirma que o vídeo é "angustiante". "O vídeo angustiante apenas confirmou ainda mais o comportamento perturbador e predatório de Combs. Palavras não podem expressar a coragem e a firmeza que ela demonstrou ao expor tudo isso", disse em comunicado.

RAPPER CHEGOU A NEGAR AGRESSÃO

Sean Diddy chegou a negar as alegações de agressão a ex-namorada anteriormente, após o início do processo. Já no vídeo publicado neste domingo, o rapper assume total responsabilidade pelos atos.

“Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora. Fui e procurei ajuda profissional. Comecei a fazer terapia, a ir para a reabilitação. Tive que pedir a Deus por sua misericórdia e graça. Eu sinto muito. Mas estou comprometido em ser um homem melhor a cada dia. Não estou pedindo perdão. Lamento profundamente", afirmou.

O rapper chegou a um acordo judicial com a vítima. Cassie Ventura não comentou publicamente o vídeo recém divulgado das agressões e o posicionamento de Sean Combs.

QUEM É SEAN 'DIDDY' COMBS, O PUFF DADDY

O rapper é dono de uma marca de entretenimento e moda. É um dos principais articuladores do hip-hop nos Estados Unidos.

Diddy já trabalhou com grandes nomes da música como Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.