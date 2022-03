Quem sai do BBB 22? Resultado parcial da enquete aponta Jade como eliminada no 7º paredão

A influencer digital Jade Picon deve ser a sétima eliminada do BBB 22, segundo aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana. A sister recebeu 87,2% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda-feira (7).

A emparedada está disputando a berlinda ao lado de Arthur Aguiar e Jessilane, que estão respectivamente com 5,3% e 7,5% na mesma enquete.

Lembrando que esse resultado parcial e não interfere nos números oficiais do programa.

Até o fim desta tarde, o levantamento tinha mais de 45 mil votos, sendo 39.953 deles direcionados para Larissa. Arthur tinha 2.437 votos e Jessilane, 3.440

Veja o resultado parcial da enquete

Legenda: Com o resultado atual, Arthur e Jessi ficam no jogo Foto: Reprodução

No paredão

Os três acabaram na berlinda após definição na noite deste domingo (6), na votação ao vivo com indicação do líder da semana no reality, além do voto dos brothers no confessionário. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (8).

Anjo da semana, Arthur Aguiar resolveu conceder o benefício da imunidade a Paulo André. Para justificar, ele afirmou que deseja levar a amizade para fora do jogo.

O líder Pedro Scooby indicou Jessilane ao paredão. Na votação da casa, Gustavo foi o mais indicado. Na Prova Bate-Volta, participaram Arthur e Jade (já emparedados pelo Big Fone) e Gustavo, que acabou de salvando da berlinda.