Sandy fará shows beneficentes para ajudar vítimas das enchentes do RS

A cantora Sandy revelou que fará dois shows para arrecadar doações para as vítimas dos temporais do estado do Rio Grande do Sul, mas logo após isso entrará em pausa na carreira. Os anúncios foram feitos pela artista na noite desta terça-feira (7), por meio das redes sociais, e os ingressos das apresentações terão a renda completamente revertida para a causa.

"Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas divulgações também, de maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais", comentou Sandy. A artista é uma das que deve promover uma apresentação como forma de ajuda, assim como Whindersson Nunes, Lucas Fresno e Luísa Sonza.

Veja também Zoeira Eliminado de ‘A Grande Conquista 2’ descobre que casa foi atingida pelas enchentes no RS Zoeira Cantor Louis Tomlinson divulga apoio para Rio Grande do Sul em shows no Brasil

Segundo Sandy, os shows funcionaram como pausa para se despedir do público nesse período. "Eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar uma pausa, que vou fazer um ‘hiato’ nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, queria estar perto, dar um abraço sonoro, e resolvi ressignificar este momento", garantiu.

A artista finalizou o anúncio falando sobre a felicidade dos fãs, convidando os admiradores dela a participarem ativamente das doações.

Shows marcados

Os shows de Sandy acontecerão no Espaço Unimed, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho. Segundo a própria artista, os ingressos começarão a ser vendidos na próxima sexta-feira (10).

A mobilização pretende arrecadar recursos para o Rio Grande do Sul, que teve o estado com quase 80% dos municípios afetados nos últimos dez dias. O balanço da Defesa Civil já contablizou 95 mortos em todo o estado, segundo informações atualizadas na terça-feira (7).