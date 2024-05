Cantor Louis Tomlinson divulga apoio para Rio Grande do Sul em shows no Brasil

O cantor Louis Tomlinson anunciou, nesta terça-feira (7), que utilizará os seus três shows no Brasil para apoiar a campanha humanitária em prol do Rio Grande do Sul. O estado sofre com enchentes que já deixaram pelo menos 95 mortos, segundo o último boletim da Defesa Civil.

O ex-One Direction afirmou ainda que fez doações para comprar suprimentos de urgência que serão entregues às regiões afetadas. Nas redes sociais, ele ressaltou o pedido por alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, alimentos, suprimentos para bebês e comida para animais de estimação.

“Criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus três shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possam doar”, divulgou o artista.

Os pontos de coleta estarão nas três paradas da turnê “Faith in the Future World Tour” programadas para cidades brasileiras:

8 de maio - Farmasi Arena, Rio de Janeiro

- Farmasi Arena, Rio de Janeiro 11 de maio - Allianz Parque, São Paulo

- Allianz Parque, São Paulo 12 de maio - LIGGA Arena (CAP), Curitiba

“Estou enviando todo o meu amor para as milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas”, salientou Louis Tomlinson.

Antes de chegar ao Brasil, a turnê já passou pela Europa e Estados Unidos. O cantor lançou a carreira solo em 2020 e já ultrapassou a marca histórica de um bilhão de streamings no Spotify. A última passagem do artista pelo Brasil foi em 2022, com o show “Walls”.

Legenda: Louis Tomlinson divulgou textos em inglês e português para reforçar doações ao Rio Grande do Sul Foto: Reprodução/Redes sociais

