Louis Tomlinson anuncia três shows no Brasil; veja datas

O ex-One Direction Louis Tomlinson anunciou, nesta segunda-feira (30), que fará três shows no Brasil em 2024. O artista trará a turnê “Faith in the Future World Tour” para três cidades brasileiras.

No dia 8 de maio, Louis canta no Rio de Janeiro, no dia 11, em São Paulo e, no dia seguinte, dia 12, em Curitiba.

Os ingressos serão vendidos a partir de 6 de novembro, às 10h. Os valores variam entre R$ 155 (meia-entrada) e R$ 1 mil (inteira), conforme o local escolhido.

Antes de chegar ao Brasil, a turnê "Faith in the Future World Tour" já passou pela Europa e Estados Unidos.

Ele lançou a carreira solo em 2020 e já ultrapassou a marca histórica de um bilhão de streamings no Spotify. A última passagem do artista pelo Brasil foi em 2022, com o show “Walls”.