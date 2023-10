Nataly Castro, influencer de viagem, desaparece durante tour pela África

A influenciadora digital Nataly Castro desapareceu nos últimos dias durante uma viagem pelo continente africano. A informação foi divulgada nesse domingo (29) por Nayane Carolline, assessora da viajante, no Instagram.

Segundo Nayane, Nataly parou de contatar a família há 48 horas e foi vista pela última vez há 24h. Ela havia dito que estava em Guiné, rumo a Serra Leoa. "A Nataly está viajando via terrestre para economizar", disse a assessora.

No entanto, nesta segunda (30), Nayane informou que a chefe de Imigração na fronteira entre Guiné e Serra Leoa avisou que Nataly foi para a Libéria e não para Serra Leoa, como havia relatado à família. "Isso foi há dois dias, com base em seus registros", explicou a assessora.

"As informações que recebemos de alguns contatos é de que Nataly passou pela imigração em Guiné e foi colocada em uma perua. A última pessoa que havia visto ela informou que a Nataly não deu notícias por falta de internet", continuou Nayane.

Quem é Nataly Castro

Nataly é jornalista e administradora do perfil @viajesemlimites, no Instagram. Ela se denomina como "a primeira mulher brasileira visitando todos os países do mundo e disputando seis recordes mundiais". De acordo com sua biografia, ela já visitou mais de 200 países e, atualmente, está no continente africano.

Só no Instagram, a influenciadora tem mais de 107 mil seguidores.