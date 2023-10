Saiba quem são as vítimas da queda de avião que matou 12 pessoas em Rio Branco, no Acre

Na manhã deste domingo (29), um avião de pequeno porte com destino a Envira, no Amazonas, caiu próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, capital do Acre. O governo do Acre confirmou que todos os 12 passageiros a bordo morreram. A lista de passageiros foi divulgada, revelando a identidade das vítimas.

Seis homens, três mulheres e uma bebê estavam na aeronave. Metade das vítimas eram de Eirunepé (AM) e uma parte morava no município de Envira (AM). Alguns passageiros teriam ido para o estado vizinho em busca de tratamento médico e estava retornando para suas casas.

Saiba quem são as vítimas:

Cláudio Atílio Mortari

Legenda: Cláudio Atílio Mortari era o piloto do avião que caiu em Rio Branco Foto: Reprodução/Facebook

Cláudio era piloto da aeronave e morava no Pará desde a década de 1980, segundo o G1. Ele nasceu em São Paulo e estava morando em Itaituba, no Pará.

Kleiton Lima Almeida

Legenda: Kleiton Lima Almeida era copiloto da aeronave Foto: Reprodução/Facebook

Natural e residente de Itaituba, Kleiton Lima Almeida, de 39 anos, era copiloto do avião. Ao G1, a irmã da vítima, Gardeny Lima, informou que ele havia se tornado pai há um mês. Nas redes sociais, ele compartilhava diversas atividades físicas que praticava, como corrida, bicicleta e jiu-jítsu.

Ana Paula Melo e Clara Maria Monteiro

Legenda: Ana Paula Melo e sua filha, Clara Maria Monteiro, de um ano e sete meses Foto: Reprodução/Redes sociais

Ana Paula Melo era mãe de Clara Maria Monteiro, de um ano e sete meses. As duas morreram no acidente.

José Marcos Epifanio Mattos​

Legenda: José Marcos Epifânio era um dos passageiros do voo Foto: Reprodução

Segundo a Folha do Acre, José Marcos Epifânio era empresário e irmão de Antônio Cleudo Epifânio, que também morreu no acidente. Os dois moravam em Envira.

Antonio Cleudo Epifanio Mattos​

Legenda: Antônio Cleudo Epifânio era empresário Foto: Reprodução/Redes Sociais

Antônio Cleudo Epifânio era dono de um posto de combustível, localizado em Envira, junto com o irmão José Marcos Epifânio.

Edineia Teixeira Mendes​

Legenda: Nome de Edineia de Lima está na lista de passageiros Foto: Reprodução

Edineia Teixeira Mendes morava em Envira, segundo nota publicada pelo prefeito do município, Paulo Ruan Portela Mattos.

Jamilo Maciel - passageiro

Legenda: Jamilo Maciel era cirurgião dentista Foto: Reprodução/Instagram

Jamilo Maciel era cirurgião dentista e pai de uma menina.