Avião de pequeno porte cai em Rio Branco, no Acre, e deixa mortos

Um avião de pequeno porte caiu, no início da manhã deste domingo (29), deixando 12 mortos. A queda ocorreu próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, capital do Acre. A aeronave estava saindo da cidade com destino ao município de Envira, no Amazonas. As informações são do g1.

Segundo o Governo do Acre, todas as doze pessoas a bordo morreram. Na aeronave estavam 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto.

A queda causou explosão e incêndio, o que diminuía as chances de sobreviventes, segundo o Corpo de Bombeiros. A região também é de difícil acesso, prejudicando o trabalho de resgate.

Além dos bombeiros, viaturas do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência (Samu) também foram enviadas ao local para prestar atendimento. A capitã Francisca Fragoso, dos bombeiros falou sobre a dificuldade da operação.

"Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. (...) O avião tem autonomia para 9 passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto. A última informação, é que havia dois pilotos e nove passageiros, mas ainda não há certeza", disse ao g1.

Por enquanto, não há informações sobre as causas do acidente.