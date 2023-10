Ana Maria Braga comemora aniversário do namorado, Fábio Arruda

A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, apareceu aos beijos com o namorado, o jornalista Fábio Arruda, durante a comemoração do aniversário dele, nesse domingo (29). Quem compartilhou o momento foi o também jornalista e amigo do casal, Bruno Astuto.

"Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda, a delicadeza de sua alma, o aconchego do seu sorriso e seu amor pela minha rainha. Quem sabe um dia ele consiga me explicar o que é impedimento no futebol", disse Bruno, em postagem no Instagram.

Ana Maria e Fábio estão juntos desde março de 2022, mantendo um relacionamento discreto. O jornalista tem apenas 200 seguidores no perfil trancado no Instagram.