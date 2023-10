Junior Lima lança primeiro clipe da carreira solo; assista

O cantor Junior Lima lançou, nesse domingo (29), no “Fantástico”, o primeiro clipe da carreira solo, “De Volta Pra Casa”. Em entrevista ao programa, ele contou que durante a turnê com a irmã Sandy, que comemorava os 30 anos da dupla, em 2019, que veio a vontade de lançar um trabalho solo.

“Durante todo o processo, ali nos shows, me vinha essa reflexão de que eu estava distante de mim. E aí, sabe essa sensação de 'Caraca, eu sou isso. Eu sou um artista pop. Eu não posso estar distante da música pop'. Eu tinha parado há muito tempo, anos e anos sem dançar. E aquilo foi me dando tanto prazer”.

Nesse domingo, Junior ainda lançou as 10 primeiras músicas desse trabalho e relatou que o processo criativo levou mais de um ano. “É um pop dançante, com momentos mais calmos, introspectivos, mais melancólicos. E momentos muito felizes, de muita pulsação, de grandes batidas. Nada talvez muito óbvio, talvez não para mim. Eu gosto de quebrar um pouco expectativa. E é isso. Eu estou muito feliz, cara”.

O artista ainda confirmou que se afastou por anos de cantar devido às críticas que recebeu durante a juventude. “O canto foi uma coisa que eu me afastei por muitos anos, eu tinha minhas dores a respeito disso. E dificuldade de lidar com isso. Eu acho que vivi muita crítica quando moleque, assim, e eu acreditei em muitas delas. Eu acho que, ao longo desse processo todo, eu acabei vencendo várias barreiras que eu tinha, inclusive como cantor. Eu encaro como um ato de coragem, sabe? Fazer isso”.

Junior participou da composição e produção de todas as faixas do disco, chamado “Solo”. O cantor ainda disse que, além desse trabalho, já tem material pronto para 2024. “Eu resolvi dividir em dois momentos. Então, metade agora e metade já na primeira parte do ano que vem, no primeiro semestre”.