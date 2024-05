Famosos se mobilizam para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Famosos brasileiros estão promovendo campanhas para arrecadar fundos em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelo desastre ambiental no sul do País.

Influenciadores, atores, atletas e cantores utilizam as redes sociais para divulgar vaquinhas virtuais e anunciar campanhas de doações de alimentos, água e roupas. A seguir, confira alguns deles.

Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes tem realizado uma série de ações para ajudar o Rio Grande do Sul. Além de arrecadar fundos, o piauiense anunciou que enviou drones com kits de proteína, água e aparatos para crianças aos moradores de prédios ilhados na madrugada desta quarta-feira (8). Whindersson também afirmou que irá realizar um show de humor em Fortaleza e o dinheiro será destinado às vítimas.

Baldin, o Colono

O influenciador Badin, o Colono, já arrecadou mais de R$ 60 milhões em uma vaquinha virtual. Através das redes sociais, o gaúcho tem mostrado como o dinheiro está sendo destinado às vítimas das enchentes.

Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul ajudando diretamente no resgate de vítimas e animais ilhados. Através das redes sociais, o atleta tem mostrado o cenário das cidades afetadas.

Virgínia Fonseca

A influenciadora digital Virgínia Fonseca publicou nas redes sociais que irá doar roupas para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Ela também incentivou os seguidores a doarem através do PIX.

Matuê

O cearense Matuê usou o Instagram, na noite de terça-feira (7), para informar que iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. O trapper anunciou a abertura do ponto de doações em Fortaleza (CE) por meio da 30PRAUM — produtora composta por ele, Wiu e Teto.

Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza, que é gaúcha, também tem compartilhado uma série de ações. Através das redes sociais, a artista incentivou a doação via PIX e de produtos, como kits de higiene, limpeza, agasalhos, roupas íntimas, entre outros.

Sandy

A cantora Sandy revelou que fará dois shows para arrecadar fundos. Os shows de Sandy acontecerão no Espaço Unimed, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, nos dias 15 e 16 de junho. Segundo a própria artista, os ingressos começarão a ser vendidos na próxima sexta-feira (10).

Orochi

O rapper Orochi, de 25 anos, comprou todos os produtos de uma farmácia para enviar ao povo gaúcho. O rapper também abasteceu uma carreta com água mineral e mostrou um galpão com toneladas de alimentos que seriam destinados às vítimas. Além disso, providenciou o envio de 500 colchões para os desabrigados.

Amanda Meirelles

A médica e vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, está no Hospital Nossa Senhora das Graças, de Canoas, dando atendimento médico às vítimas das enchentes. Ela pediu doações de roupas, medicações injetáveis e alimentos. Quem não é da região, pode ajudar entrando em contato pelo e-mail diretoria@gracas.org.br.

Thelma Assis

A médica e vencedora do BBB 20, Thelma Assis, também está no Hospital Nossa Senhora das Graças, atuando como anestesista. Ela pediu doações de materiais hospitalares, como soro fisiológico e luva, além de equipamentos.

Marcela McGowan

Marcela McGowan, médica e participante do BBB 20, também está em Canoas auxiliando no atendimento médico. Ela revelou que muitos pacientes chegam molhados no hospital e pediu doação de roupas, agasalhos, toalhas e cobertores.