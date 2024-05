Rapper Orochi compra todos os produtos de famácia para vítimas de enchentes no RS

O rapper Orochi, de 25 anos, postou em seus stories do Instagram a mobilização que tem feito em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Na noite de terça-feira (7), ele publicou o trabalho de abastecimento de caminhões que partiriam do Rio de Janeiro com as doações.

Em um dos pontos, ele mostrou a compra de todos os produtos de uma farmácia para envio ao povo gaúcho. "Enchendo o caminhão com produtos de higiene e remédios", escreveu ele em uma das publicações, exibindo prateleiras do estabelecimento vazias e os itens empacotados.

Água e alimentos

O rapper também abasteceu uma carreta com água mineral e mostrou um galpão com toneladas de alimentos que seriam destinados às vítimas. Além disso, providenciou o envio de 500 colchões para os desabrigados. "Estou chegando forte Sul, vocês sempre me receberam bem, agora é hora de eu retribuir", disse ele.

Os animais também foram lembrados, com o envio de sacas de ração para pets como parte da carga enviada ao Sul. "Os animas precisam do suporte também. Mais um caminhão com 15 toneladas de ração!", anunciou ele na sequência.