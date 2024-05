Matuê abre ponto de doação em Fortaleza para vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

O cearense Matuê usou o Instagram, na noite de terça-feira (8), para informar que iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para ajudar as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul.

"Nós da 30 PRAUM estamos criando um ponto de recolhimento em Fortaleza, de roupas, colchões, tudo o que podemos para ajudar nesse momento de calamidade", falou o cearense em vídeo.

Veja também País Veja o que se sabe sobre jacaré visto por moradores de Porto Alegre País Por que as águas não baixam no RS? Nível do Guaíba desce, mas segue avançado em Porto Alegre

O trapper anunciou a abertura do ponto de doações em Fortaleza (CE) por meio da 30PRAUM — produtora composta por ele, Wiu e Teto.

Onde doar?

Para os fãs do cantor e demais pessoas que queiram ajudar na campanha promovida por ele, as doações devem ser levadas para o galpão Motortech, localizado na Rua Copérnico, 179, no bairro Messejana.

O local receberá os donativos quarta-feira (8), quinta-feira (9) e sexta-feira (10). Os horários para deixar as doações são de 8h30 às 12h00 e, pela tarde, de 15h30 às 18h30.

Lista de itens para doar:

Os seguintes itens estão sendo coletados: