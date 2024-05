Veja o que se sabe sobre jacaré visto por moradores de Porto Alegre

Moradores de Porto Alegre divulgaram um vídeo curioso de um jacaré nadando em uma rua da cidade, inundada pelo avanço do Lago Guaíba. Na tarde de terça-feira (7), voluntários e ambientalistas relataram nas redes sociais que um animal estariam circulando em ruas alagadas do bairro Menino Deus.

Nas imagens, é possível ver o animal nadando próximo ao muro de uma residência destruída pelas águas das chuvas.

Segundo o g1, até as 19h de terça-feira, a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) da Prefeitura de Porto Alegre confirmou apenas a existência de relatos recebidos de voluntários e moradores a respeito de avistamento de jacarés em áreas inundadas.

Ainda segundo o órgão municipal, o corpo técnico da Pasta não realizou realizou captura, avistamento ou gravação de imagens desses animais.

Mais de 11 mil pessoas são atendidas em abrigos em Porto Alegre

Na atualização mais recente, na manhã desta quarta-feira (8), a prefeitura de Porto Alegre informou que 11.340 pessoas são atendidas em 113 abrigos organizados pelo Município, parceiros e voluntários.

A régua do Cais Mauá, às 7h15, apontava 5,13 metros, no instrumento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e da Agência Nacional de Águas (ANA). A cota de inundação do Guaíba é 3 metros.