Família de Marília Mendonça rifa violão da cantora e destina renda para Rio Grande do Sul

A família de Marília Mendonça decidiu rifar um violão da cantora e destinar todo o valor arrecadado para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Iniciativa foi tomada por João Gustavo, irmão de Marília, através das redes sociais.

A decisão de rifar o instrumento pessoal da artista, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021, recebeu críticas de internautas. Alguns fãs argumentaram que o violão deveria ser guardado para Léo, filho da cantora, fruto do relacionamento com Murilo Huff. O irmão de Marília se manifestou no X, antigo twitter, sobre o assunto.

“Não, não é a única recordação que ele terá. Meu sobrinho crescerá sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais. Se eu ensinasse algo diferente disso para ele, estaria sendo um péssimo tio!”, disse ele.

João Gustavo afirma que a família pretende usar os recursos arrecadados para comprar água e outros suprimentos para os afetados das enchentes. Ele garantiu que eles buscarão formas alternativas para entregar os itens, caso não consigam enviar imediatamente.