Luan Santana vai se casar com Jade Magalhães após reatar romance, diz site

Luan Santana, de 33 anos, e Jade Magalhães, de 31, irão casar. Conforme noticiado pela Quem, nesta segunda-feira (6), o cantor foi responsável por pedir a influenciadora em casamento.

O casal havia se separado em 2020 e reatou o relacionamento em fevereiro de 2024. Jade e Luan estiveram juntos por 12 anos e chegaram a noivar. Ao portal Leo Dias, o dono de hits do sertanejo já havia dito que gostaria de casar no final deste ano ou no começo de 2025.

Veja também É Hit Luísa Sonza fará show no Iguatemi Hall em julho É Hit Eric Land aposta em mistura de trap com forró em 'Vem Desestressar', feat com MC PH; assista

As primeiras fotos após reconciliação com Jade foram compartilhadas por Luan, em 28 de fevereiro. Contudo, o relacionamento havia chegado ao fim em 2020. Na declaração, o artista reafirma seu amor pela influenciadora.

"Sempre foi ela… Ela e sua calma, sua força, sua bondade, sua doçura. Sempre foi ela, sempre será ela, porque eu sou melhor com ela, e ela é mais completa comigo. Ga, eu te amo. Que bom que ficou tudo bem", escreveu. O casal está de férias no México.

Namoradas de Luan Santana

Em 29 de maio de 2023, o artista anunciou o fim do noivado com Izabela Cunha. Eles estavam juntos há dois anos e tinham noivado em 2022.

Antes de Izabel, Luan esteve com Jade entre os anos de 2012 e 2020.

Entre 2010 e 2011, o sertanejo estava em um relacionamento com a jornalista Paola Hey. Ela era amiga da família do cantor. O motivo do término não foi noticiado na época.

Já em 2009, Luan namorou a ex-miss Brasil Julia Menino. O relacionamento durou cerca de 6 meses.

A primeira namorada pública do cantor foi Carla Onesti, em 2007. O artista tinha apenas 16 anos, e Carla, 14.