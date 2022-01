Luan Santana detalha término com ex-namorada Jade Magalhães: 'Eu não falo com ela, mas queria'

Após cerca de 12 anos ao lado de Jade Magalhães, Luan Santana terminou com a ex-namorada no final de 2020. Conforme a Pure People, o cantor explicou que apesar de não se falarem mais, ele tem interesse em voltar a ter contato: "'Eu não falo com ela, mas queria falar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela".

Na época, Luan recebeu unfollow de Jade nas redes sociais, mas não retribuiu. Para ele, não há nenhum problema em se encontrar e conversar.

"Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Eu não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento que ela está agora tem me deixado muito sossegado", disse em entrevista ao colunista Léo Dias.

Izabela Cunha

Agora, o artista está em uma nova fase de sua vida, namorando a musa de sua canção "Ilha", Izabela Cunha. Publicamente apaixonado por ela, Luan assumiu o namoro em novembro de 2021. No entanto, desde o início do ano passado já foram flagrados juntos em um shopping, depois de quase 4 meses do fim do noivado com Jade Magalhães.

TÉRMINO COM JADE

Luan Santana e Jade Magalhães tiveram um relacionamento de quase 12 anos. Segundo o cantor, a ex-namorada surgiu em sua vida quando ele tinha cerca de 16 anos e logo se tornou um "ponto de paz", dando conselhos em diversos momentos.

Luan Santana Cantor "Você imagina o carinho que eu tenho por ela que fez tudo isso pra mim. E a gente viveu coisas lindas, experiências maravilhosas, fomos para lugares maravilhosos. Aquele texto que eu postei quando a gente terminou foi muito real porque a gente viveu uma história rica. E eu tenho certeza que ela tem um carinho muito grande por tudo isso também".

Durante o término, Luan detalha que chegou a abraçar Jade e declarar seu amor a ela. Foi em meio a lágrimas e tristezas que a ex-companheira foi embora. "Foi um momento muito difícil, muito complicado, mas se você me perguntar o motivo eu não sei dizer porque as coisas se apagaram diante de tantas coisas boas que a gente viveu".

Para ele, o que fica da história é o "saldo muito positivo". No entanto, apesar do carinho que nutriam um pelo outro, comeram a ter atritos no cotidiano durante a pandemia.

"Machucava ali, machucava aqui. E me vi num momento muito específico que não era mais possível segurar. Mas eu tenho um carinho enorme por ela. A iniciativa do término partiu de mim, mas foi muito difícil terminar", apontou.

PLANOS DE CASAMENTO

O encontro entre Luan Santana e Izabela Cunha ocorreu pela primeira vez através do Instagram de um amigo em comum, cabeleireiro. "Ele fez o cabelo dela e gravou um vídeo mostrando. Olhei e achei ela diferenciada, não sei explicar". Após o vídeo, Luan mandou uma mensagem pra ela, porém, ela estava namorando.

Luan Santana Artista "Esqueci aquilo, mas sempre entrava no Instagram dela para stalkear. Aí reparei que ela começou a postar mais fotos e percebi que estava solteira".

Logo que ela terminou o namoro, o artista decidiu convidar Izabela para um encontro em sua casa. Porém, quando ela explicou que o pai estava levando, logo ligou para convidar amigos. "Fiquei preocupado, pois estava sozinho em casa. Então chamei uns amigos para disfarçar e eles chegaram. Os pais dela, mineiros, tão bonzinhos que quase os convidei para um churrasco", relembrou o artista.

Após quase um ano juntos, Luan organiza planos de casamento possivelmente para 2023. "Não tenho data, mas vou casar logo. Eu antes queria casar gigantesco, mas agora não quero mais". O artista detalhou que ele e a namorada desejam uma cerimônia mais reservada, "só para quem importa mesmo".

"Depois quero aproveitar a vida de casado. O maior sonho da minha vida é ser pai, sonho com isso de vez em quando. Mas quero esperar um pouco pra isso ainda", conclui.