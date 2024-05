Luísa Sonza fará show no Iguatemi Hall em julho

A cantora Luísa Sonza, 25 anos, fará um show no Iguatemi Hall, em Fortaleza, no dia 12 de julho. A atração foi confirmada na noite desta quinta-feira (2), detalhando que as vendas iniciam no sábado (4) por meio do site da Bilheteria Virtual.

Além dela, também foram confirmados outros nomes para se apresentar no mesmo espaço, como Diogo Nogueira, Alceu Valença e Joelma. As apresentações ocorrem:

31 de maio: Diogo Nogueira

Diogo Nogueira 1 de junho: Alceu Valença

Alceu Valença 17 de agosto: Joelma

Joelma 25 de outubro: Lulu Santos

A artista está realizando uma turnê nacional, com o álbum "Escândalo Íntimo". Em abril, ela realizou apresentações em Campo Grande, Cuiabá e Manaus. Em maio, ela se apresenta em São Paulo, enquanto em junho terá uma participação especial no Rock in Rio de Lisboa.

Onde comprar?

As vendas ocorrem pelo site da Bilheteria Virtual a partir de sábado, 4 de maio.

Serviço