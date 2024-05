Bruno Mars anuncia mais quatro shows no Brasil após ter ingressos esgotados em horas

Bruno Mars fará mais quatro shows no Brasil, nesta quarta-feira (8). A Ticketmast, organizadora do evento no Brasil, revelou as novas datas nas redes sociais.

Serão dois shows no Rio de Janeiro, quatro em São Paulo e outros dois em Brasília. Metade das apresentações do artista já estão esgotadas.

Veja datas dos shows

4 de outubro: Rio de Janeiro (esgotado)

5 de outubro: Rio de Janeiro (nova data)

8 de outubro: São Paulo (esgotado)

9 de outubro: São Paulo (esgotado)

12 de outubro: São Paulo (nova data)

13 de outubro: São Paulo (nova data)

17 de outubro: Brasília (esgotado)

18 de outubro: Brasília (nova data)

No Rio, o artista se apresentará no Estádio Nilton Santos, já em São Paulo, no Estádio MorumBIS, e em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.

A pré-venda das novas datas iniciam na quinta-feira (9) para clientes do banco Santander. Na sexta-feira (10), começará a compra para o público geral. Os preços dos ingressos variam entre R$ 235 e R$ 1.250 e estão disponíveis no site da Ticketmaster.

Interessados também poderão comprar nas bilheterias oficiais do evento, que terão pontos para recolhimento de doações de água, alimentos não perecíveis e roupas que serão doados para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.