Whindersson Nunes anuncia entrega de kits por drones para vítimas do Rio Grande do Sul; veja vídeo

O humorista Whindersson Nunes deu detalhes sobre as ações da equipe, formada por ele, para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Na rede social "X" (Twitter), o piauiense informou que drones serão usados na madrugada de quinta-feira (9) para deixar kits com alimentos e água para pessoas ilhadas em casas e prédios.

"De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos pra crianças e adultos nos prédios ilhados", relatou o comediante nesta quarta-feira (8).

Ainda em publicação na rede social, ele pediu que a população proteja os membros da equipe dele de possíveis assaltos:

As pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar, se você ver alguém levantando um drone gigantes, em meu nome, proteja essas pessoas Whindersson Nunes Humorista

Show solidário em Fortaleza pelo Rio Grande do Sul

Whindersson Nunes anunciou, na quinta-feira (6), que realizará um show de humor em Fortaleza para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação acontecerá no dia 25 de maio no estádio Presidente Vargas. O local tem capacidade para 20,6 mil pessoas. Mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve, segundo Whindersson.