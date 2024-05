Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (8)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (8) vai ao ar às 17:05, após 'Sessão da Tarde - Esposa de Mentirinha'. Nesse capítulo, José Aristides leva Serena até a estrada e se despede dela.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

José Aristides leva Serena até a estrada e se despede dela. Serena pega uma carona num carro de boi e chega a uma fazenda. Serena fala para o capataz que deseja chegar em São Paulo. O capataz responde à Serena que ela não tem dinheiro suficiente e a aconselha a ficar um tempo trabalhando na cozinha da fazenda. Rafael e Felipe chegam à festa de Olívia, que apresenta a Felipe sua filha Mirella, já está uma moça. Felipe e Gumercindo se interessam por Mirella. Enquanto todos na pensão brigam por um pedaço de frango, Dalila fala que irá fazer uma visita a uma amiga. Almerinda, uma senhora que trabalha na cozinha da fazenda, nota que Serena é muito inocente. Débora, Agnes e Adelaide veem Kátia na festa. Olívia apresenta Rafael para Madalena e indica que eles dancem, mas o botânico responde que não sabe dançar. Olívia garante a Madalena que Rafael gostou dela. Raul e Dalila dançam numa boate. Os convidados de Olívia começam a ir embora, para constrangimento dela. Raul e Dalila ficam presos na boate devido a uma chuvarada.

O capataz mostra que tem interesse por Serena. O capataz fala com um peão que tem interesse em Serena. Rafael diz para Olívia que não deseja namorar ninguém e volta a falar que jamais esquecerá Luna. Felipe fala para Rafael que acha esquisita sua obsessão por Luna, e o pai fala sentir que algo bom vai acontecer. Olívia solicita a ajuda de Eduardo para achar Raul. Gumercindo ri porque Raul não apareceu na própria festa. Mirella fica irada e suja de chocolate. O capataz nota Serena tomando banho de rio. Olívia vai atrás de Raul na cidade toda e não o acha. Finalmente, Raul chega em casa e Olívia questiona onde ele se encontrava. Débora diz à Cristina que Raul tem uma amante e a pede para descobrir quem é, porque só assim vai tirar Olívia do seu caminho. O capataz se aproxima de Serena, que foge. Furioso, ele manda todos os peões irem atrás da mestiça. Serena se abriga em cima de um telhado. Olívia quer que Raul lhe diga onde estava. Cristina questiona sobre a festa a Rafael, que fica irritado com tantas perguntas .

Cristina acha esquisito, pois Rafael nunca a tratara assim antes. Rafael fala para Eduardo que tem se sentido inquieto e acredita que algo em sua vida irá mudar. Raul fala para Olívia que estava fazendo negócios em São Paulo, ficou preso por causa da chuva e que ela é a culpada, pois fez a festa sem lhe comunicar. Olívia se sente culpada e cai aos prantos. O telhado cede e Serena cai dentro da casa. Cristina solicita que Guto descubra quem é a amante de Raul. Bernardo indica a Crispim que ele arrume um emprego para Mirna para ela parar de pensar em se casar. Osvaldo acha esquisito que Kátia, que havia saído da cidade quando pequena, tenha retornado e não tenha comunicado a Elias, seu pai, que fica irritado ao tomar conhecimento e decide falar com a filha. Serena foge da fazenda com o auxílio de Almerinda. Olívia garante a Madalena que Raul não foi à festa porque passou mal. Madalena conta para todos que o casamento de Olívia não está indo bem. Olívia fala para Vera que precisa descobrir se Raul tem outra mulher.

Rafael sonha que Luna está viva e em perigo. Um padre e sua irmã acham Serena na estrada e lhe dão água e comida. O padre dá dinheiro a Serena e ensina a chegar em São Paulo. Rafael nota que a muda de rosa Luna ganhou vida nova. Serena chega em São Paulo e fica espantada com a quantidade de gente que vive na cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, nota Serena de longe. A mestiça solicita informações ao garoto, que rouba a trouxa dela com todas as suas coisas, inclusive o endereço. Serena vai atrás de Terê, ele é abordado por dois meninos maiores, que pegam a trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois meninos para correr e pega a trouxa de volta. Terê fica admirado com a força da mestiça e os dois ficam amigos. Terê se oferece para levá-la ao endereço que ela procura. Serena fica sabendo que a prima de Cleyde não mora mais lá e fica sem ter ideia do que fazer.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.