Morre Steve Albini, vocalista do Shellac e produtor de álbuns clássicos do rock, aos 61 anos

O músico Steve Albini, de 61 anos, morreu em decorrência de um ataque cardíaco. A informação foi confirmada pela equipe do Eletrical Audio, estúdio de gravação do artista, ao portal Pitchfork.

Ícone do indie rock, Albini atuou tanto como performista quanto produtor, embora preferisse o termo "engenheiro de áudio". Ele gravou os álbuns "In Utero", do Nirvana, "Surfer Rosa", do Pixies, e "Rid of Me", de PJ Harvey.

Albini nasceu em Pasadena, Califórnia, e passou por várias mudanças até sua família se estabelecer em Missoula, Montana. Em entrevista ao The Guardian, o músico revelou que sua descoberta dos Ramones transformou o que ele descreveu como uma “infância normal de Montana” em uma entidade mais selvagem.

Posteriormente, ele estudou jornalismo em Illinois e foi atraído para a cena punk de Chicago, onde estabeleceu seu estúdio de gravação, o Eletrical Audio.

O artista estava trabalhando junto com sua banda, Shellac, para lançar o primeiro disco desde 2014, "Touch and go", no dia 17 de maio.