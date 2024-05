Entenda climão envolvendo namorada de Endrick e mãe de jogador

A polêmica em torno do namoro do jogador de futebol Endrick e a modelo Gabriely Miranda ganhou um novo capítulo após a participação do casal e da família do atleta no "Conversa com Bial", exibido na última segunda-feira (6) na TV Globo. Durante o programa, eles responderam perguntas sobre o futuro do relacionamento e a mãe do jogador opinou sobre o assunto.

"A pergunta que não quer calar: vai ter casório quando?", questionou o apresentador Pedro Bial. "Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né?", respondeu Endrick.

"Acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. A gente ainda está vendo isso”, disse Gabriely. Cíntia Ramos, mãe do atleta, também deu sua opinião sobre o futuro do casal. “É igual ela falou. Agora, acho que os dois são muito novos para casar porque têm muitas coisas pela frente", declarou.

Em seguida, Bial fala sobre a mudança do jogador, que deixará o Palmeiras para jogar no Real Madrid, e perguntou se Gabriely irá morar com ele na Espanha. "Será? É uma incógnita ainda", falou. "Você ainda não sabe se vai?", questionou o apresentador. "Não, a gente tá resolvendo as coisas ainda", respondeu.

"Agora uma pessoa que a gente tem certeza é que ele vai lá e, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá em Real Madrid. Foi pra isso que eu passei, que meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado. E não importa se eu vou conseguir me adaptar com alguém, se eu vou ter amigos", disparou Cíntia.

Os comentários feitos pela mãe de Endrick levantaram suspeitas entre internautas sobre um possível conflito entre nora e sogra. As teorias ganharam ainda mais força nesta quarta-feira (8) após Cíntia publicar uma foto no Instagram com Endrick e o marido no programa e cortar Gabriely da imagem.

Após a repercussão do assunto, Gabriely postou um vídeo nos stories do Instagram que dizia: "eu escutando fofoca sobre mim e descobrindo coisas que nem eu mesmo sabia".

A mãe da modelo, Marly Miranda, também publicou indiretas nas redes sociais. “Gabriely, nunca permita que alguém apague seu brilho ou te roube a alegria de viver. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal, supere suas dificuldades, esqueça se preciso for, mas nunca, nunca mesmo, desista de você. Deus te colocou nesse mundo para ser uma vencedora e nada nem ninguém poderá impedir. Você nasceu para vencer”, escreveu.